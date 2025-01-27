Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Рувики» помогла организовать познавательные акции в четырех детских поликлиниках

«Рувики» провела викторины для пациентов столичных детских поликлиник
close
Пресс-служба «Рувики»

Интернет-энциклопедия «Рувики» приняла участие в подготовке познавательных акций, которые прошли в четырех детских поликлиниках Москвы в рамках проекта «Подарок за храбрость». Об этом сообщили в пресс-службе портала.

Совместно с представителями Департамента здравоохранения города Москвы команда интернет-энциклопедии придумала для посетителей поликлиник увлекательную программу: творческие мастер-классы и викторины с призами.

Дети смогли проявить свою креативность в зоне с раскрасками, кроме того, каждому желающему сделали аквагрим.

Организаторы проекта поставили в десяти поликлиниках столицы специальные коробки «Подарок за храбрость», откуда до или после приема врача каждый юный посетитель мог взять подарок. «Рувики» положила туда от себя сувениры для детей с интересными образовательными фактами.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко рассказал, что интернет-энциклопедия впервые принимает участие в проекте «Подарок за храбрость».

«Уверен, что полезные мелочи, яркие образовательные наклейки с интересными фактами, помогут скрасить юным пациентам поход к врачу или неприятную процедуру», — добавил он.

Проект «Подарок за храбрость» был запущен в детских поликлиниках Москвы в 2023 году. Задача — скрасить маленьким пациентам поход к врачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами