«Рувики» помогла организовать познавательные акции в четырех детских поликлиниках

Интернет-энциклопедия «Рувики» приняла участие в подготовке познавательных акций, которые прошли в четырех детских поликлиниках Москвы в рамках проекта «Подарок за храбрость». Об этом сообщили в пресс-службе портала.

Совместно с представителями Департамента здравоохранения города Москвы команда интернет-энциклопедии придумала для посетителей поликлиник увлекательную программу: творческие мастер-классы и викторины с призами.

Дети смогли проявить свою креативность в зоне с раскрасками, кроме того, каждому желающему сделали аквагрим.

Организаторы проекта поставили в десяти поликлиниках столицы специальные коробки «Подарок за храбрость», откуда до или после приема врача каждый юный посетитель мог взять подарок. «Рувики» положила туда от себя сувениры для детей с интересными образовательными фактами.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко рассказал, что интернет-энциклопедия впервые принимает участие в проекте «Подарок за храбрость».

«Уверен, что полезные мелочи, яркие образовательные наклейки с интересными фактами, помогут скрасить юным пациентам поход к врачу или неприятную процедуру», — добавил он.

Проект «Подарок за храбрость» был запущен в детских поликлиниках Москвы в 2023 году. Задача — скрасить маленьким пациентам поход к врачу.