В Саратовской области подросток покалечил мужчину из-за «неуважения»

В Саратовской области подросток напал на мужчину, который вмешался в разговор

В Пугачеве подросток стал фигурантом уголовного дела за избиение мужчины, который вмешался в его разговор и не обратил внимания на замечания. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

В одну из больниц Пугачева был доставлен 24-летний местный житель, мужчина был сильно избит. Врачи диагностировали у пострадавшего двусторонний перелом челюсти, травму кисти и перелом фаланги пальца. Медики сообщили о пациенте в полицию.

Выяснилось, что житель Пугачева получил травмы в ходе драки с 16-летним подростком. Подозреваемого в избиении задержали, он объяснил, что конфликт произошел на почве неуважения — потерпевший вмешался в разговор, не обращал внимания на замечания и отказывался признать свою неправоту. Обучение хорошим манерам с помощью кулаков привело старшего оппонента к госпитализации, а младшего участника драки в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней степени тяжести, юноше может грозить до трех лет лишения свободы.

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