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В Краснодаре мужчина жестоко избил пенсионера в лифте

В Краснодаре задержали мужчину, избившего пенсионера в лифте

В Краснодарском крае грабитель напал на пожилого мужчину в лифте многоэтажки, отобрал у него банковскую карту, наличные и скрылся. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Воробьева, видео произошедшего публикует Telegram-канал «Восточка ККБ Краснодар». В кабине находился пожилой мужчина, когда к нему подсел неизвестный.

Злоумышленник несколько раз ударил пенсионера по голове, отобрал у него банковскую карту, наличные и скрылся. 26-летнего нападавшего удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы. Подробности о состоянии потерпевшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Рыбинске двое неизвестных жестоко избили пожилого мужчину после замечания. Молодые люди слушали громкую музыку и накинулись на незнакомца, когда тот сделал им замечание, пенсионера как минимум дважды ударили кулаком по лицу.

Ранее в Белгородской области пенсионер приревновал жену и избил ее до потери сознания.

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