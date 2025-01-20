Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Якутии

Рособрнадзор отозвал лицензию у гуманитарного института в Якутии

Рособрнадзор отозвал лицензию одного из университетов и вынес предостережения еще пяти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рособрнадзор в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт» — говорится в сообщении.

Также Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Кубанского Института информзащиты» по причине неисполнения вновь выданного предписания ведомства.

Еще пять вузов в разных регионах получили предостережения. Речь идет о следующих учреждениях: Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова Российской академии наук, Научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера», медицинский университет МГИМО-МЕД, медицинский университет «Реавиз» и Северо-Кавказский институт дружбы народов.

В ведомстве уточнили, что предостережения объявили в связи с результатами наблюдения за соблюдением обязательных требований.

Ранее Рособрнадзор опубликовал список вузов, в которые не стоит поступать.