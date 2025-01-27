Агрессивная россиянка, пытавшаяся продать соседям бампер, разгромила подъезд

В Перми женщина разгромила подъезд после отказа соседей купить у нее бампер

В Перми неадекватная женщина напугала соседей, а затем разгромила подъезд. Об этом сообщает паблик «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в одном из подъездов дома №3/1 по улице Революции. По словам очевидицы, ее соседка предложила другим жильцам дома приобрести у нее бампер от машины. Когда коммерческое предложение никого не заинтересовало, расстроенная обладательница детали от авто разгромила подъезд. Судя по опубликованным фото, дебоширка разбила стекло в комнату консьержа и разбросала в холе дома мусор.

На этом женщина остановилась.

«Теперь активно перемещается по микрорайону и наводит свой «порядок», стучит в окна людям, живущим на первых этажах. Крики слышны на весь микрорайон», — поделилась очевидица, добавив, что люди боятся выходить на улицу.

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