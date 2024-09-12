Москвич переполошил весь подъезд, когда застрял в лифте

В Новой Москве житель застрял в лифте, словил приступ панической атаки и напугал весь подъезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября в одном из домов ЖК «Городские истории». Мужчина застрял в лифте и просидел в нем час в ожидании ремонтников — он испугался и громко кричал все время, пока был внутри, что слышно на опубликованном каналом видео. Также москвич колотил в стены кабины.

Когда приехавшие работники службы высвободили его, вся кабина оказалась разбита.

«Теперь жителям 23 этажей придется ходить пешком очень долго, потому что запчастей к лифтам нет, УК и надзорные органы бездействуют. Сотни писем и жалоб, отправленных жильцами по поводу ремонта лифтов, остаются без ответа», — цитирует одного из жителей Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его словам, в подъезде проживают люди с ограниченными возможностями, а также семьи с маленькими детьми, которых вывозят гулять на колясках.

Ранее в Уфе любитель вечеринок разгромил лифт, застряв в нем с друзьями.