В Иркутской области школьники потеряли сознание во время линейки

В Усольском районе Иркутской области детям стало плохо во время школьной линейки, несколько подростков одновременно почувствовали недомогание и потеряли сознание. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Мишелевка, нескольким подросткам стало плохо во время линейки. Учащиеся начали терять сознание, в школе была объявлена эвакуация. На месте ЧП работают представители полиции, Роспотребнадзора, дежурят машины скорой помощи, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Иркутск».

Всех несовершеннолетних осмотрел медицинский работник, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным местных СМИ, детям могло стать плохо из-за духоты в помещении, где проводилась линейка. По факту произошедшего проверку проводят Следственный комитет и прокуратура области.

До этого сообщалось, что шестиклассник попал в больницу, употребив снюс в школе. Два школьника на перемене перед четвертым уроком сходили в магазин и принесли оттуда снюс, который вместе употребили. После пятого урока один из друзей почувствовал недомогание.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него отравление неизвестным веществом.

Ранее российские врачи спасли потерявшего сознание на уроке подростка.