Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области школьники потеряли сознание во время линейки

В Иркутской области детям стало плохо на линейке, школьники потеряли сознание
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Усольском районе Иркутской области детям стало плохо во время школьной линейки, несколько подростков одновременно почувствовали недомогание и потеряли сознание. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Мишелевка, нескольким подросткам стало плохо во время линейки. Учащиеся начали терять сознание, в школе была объявлена эвакуация. На месте ЧП работают представители полиции, Роспотребнадзора, дежурят машины скорой помощи, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Иркутск».

Всех несовершеннолетних осмотрел медицинский работник, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным местных СМИ, детям могло стать плохо из-за духоты в помещении, где проводилась линейка. По факту произошедшего проверку проводят Следственный комитет и прокуратура области.

До этого сообщалось, что шестиклассник попал в больницу, употребив снюс в школе. Два школьника на перемене перед четвертым уроком сходили в магазин и принесли оттуда снюс, который вместе употребили. После пятого урока один из друзей почувствовал недомогание.
Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него отравление неизвестным веществом.

Ранее российские врачи спасли потерявшего сознание на уроке подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами