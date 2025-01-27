На Урале подросток отдал мошенникам миллионы родителей

В Екатеринбурге школьник пытался спасти накопления родителей и отдал мошенникам 2,5 млн рублей. Об этом сообщает URA.ru.

15-летний лицеист из Екатеринбурга оставил родителей без накоплений. С подростком связались неизвестные и сообщили, что у его матери просрочен медицинский полис, затем напугали тем, что аккаунт женщины на портале «Госуслуги» взломан.

Чтобы спасти накопления матери, школьника убедили собрать все имевшиеся наличные и передать курьеру, который переведет их на якобы безопасный счет.

«Школьник вышел на перекресток улицы Кировградской и переулка Симбирского и отдал незнакомцу всю наличку — 2,5 млн рублей. Человек, забравший деньги, прятал лицо под маской. Он пообещал, что уже вскоре накопления вернутся в семью», — сообщает URA.ru.

Поняв, что его обманули, подросток рассказал обо всем родителям, а те обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пятерых мошенников, убедивших девушку ограбить свою квартиру, поймали в Москве.