«Человек-паук» развращал подростка в Петербурге

В Петербурге мужчина совращал подростка и присылал ему фотографии порнографического содержания. Об этом сообщает «Фонтанка».

В правоохранительные органы обратилась мать 16-летнего юноши, женщина сообщила, что нашла в телефоне сына переписку интимного содержания с неизвестным. Выяснилось, что школьник познакомился в сети с мужчиной, который представился «человеком-пауком», между подростком и «супергероем» завязалась переписка.

Новый знакомый присылал мальчику фотографии порнографического содержания. Подозреваемого в совращении несовершеннолетнего задержали, им оказался 26-летний житель Кировского района города, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в полицию. Далее переписку со злоумышленником от лица дочери вела мать, она договорилась с преступником о встрече, когда мужчина пришел на «свидание» с ребенком, его удалось задержать. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

Ранее петербуржец совращал 15-летнюю дочь и попал под суд.