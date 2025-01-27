В Великобритании нашли таинственную «ведьмину бутылку»

В Великобритании в приморском городе Клитхорпс рабочие на строительной площадке нашли закупоренную «ведьмину бутылку» возрастом 200 лет. Об этом сообщается на портале Unexplained Mysteries.

«Строители предположили, что это старая бутылка рома, и планировали открыть ее <...> Оказалось, что внутри бутылки был не ром, а моча», — говорится в публикации.

Содержимое бутылки установила студентка Университета Линкольна Зара Йейтс, которая использовала для анализа многоспектральный сканер.

«Хорошо, что менеджер вмешался и остановил их», — заметила она.

Исследователи не могут дать ответ, почему бутылка была зарыта, но предполагают, что ее предназначением была защита имущества от злых сил.

«Также возможно, что моряк положил ее, чтобы обеспечить безопасное плавание», — добавили авторы публикации.

16 января сообщалось, что французские археологи нашли десятки захоронений эпохи Римской империи в городе Орлеан. Во многих из них оказались свинцовые таблички с проклятиями, причем как минимум одна из них была написана на ныне исчезнувшем галльском языке. По словам ученых, находки датируются периодом с конца I и до начала III века нашей эры.

Ранее археологи нашли тайник индейцев на американской военной базе.