Названы главные ошибки худеющих

Новогодние праздники прошли, близится весна — многие начинают задумываться о том, как выглядит их фигура. Можно начать искать экспресс-методы снижения веса, но быстро — не всегда качественно и точно не полезно. Главный врач Palmira Clinic, кандидат медицинских наук Янина Федоренко рассказала «Газете.Ru» о распространенных ошибках, которые могут замедлить или вовсе остановить процесс снижения веса.

«В первую очередь не стоит выбирать слишком строгие диеты и резко ограничивать калории. Резкое снижение калорийности рациона может привести к замедлению метаболизма, потере мышечной массы и дефициту питательных веществ. Организм переходит в «режим голода», замедляется и начинает запасать жир. Лучше снижать калорийность постепенно и сбалансировано», — отметила она.

Игнорирование состава пищи и внимание только на калориях — вторая распространенная ошибка при похудении. Не все калории одинаковы. 100 калорий из брокколи и 100 калорий из шоколада окажут разное влияние на организм. Важно в течение дня съедать достаточное количество белка, сложных углеводов, здоровых жиров и клетчатки.

«Пропуск приемов пищи, особенно завтрака, может привести к перееданию в конце дня и нарушению обмена веществ. Регулярное питание помогает поддерживать в норме уровень сахара в крови и контролировать аппетит», — сказала она.

Недостаток физической активности — одна из главных проблем современных людей. Заниматься физическими упражнениями необходимо не только для сжигания калорий, но и для ускорения метаболизма и роста мышц. Для более эффективного снижения веса необходимо сочетать правильное питание с регулярной физической активностью.

«Хронический стресс и недостаток сна приводят к выбросу гормона кортизола, который способствует накоплению жира, особенно в области живота. Для успешного снижения веса важно обеспечить себе достаточный отдых и расслабление. В том числе нужно научиться управлять стрессом и находить способы решения стрессовых ситуаций.

Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на важность индивидуального подхода. Один метод снижения веса может по-разному отразиться на каждом человеке. Если возникают трудности со снижением веса, необходимо проконсультироваться с врачом», — резюмировала эксперт.

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