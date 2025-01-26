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В Москве пройдут Рождественские чтения

РПЦ: более 15 тысяч человек примут участие в Рождественских чтениях в Москве
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Dmitri Lovetsky/AP

Пресс-секретарь Синодального отдела религиозного образования и катехизации (РПЦ) Сергей Платонов рассказал РИА Новости, что открывающиеся в Москве международные Рождественские образовательные чтения продлятся до 30 января включительно.

В 2025 году тема чтений будет посвящена 80-летию Великой Победы. В программе мероприятий запланированы конференции, семинары, секции, мастер-классы, а также выставки икон, творческих работ и изданий. Чтения начнутся в воскресенье с Божественной литургии в храме Христа Спасителя, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам Платонова, данный церковно-общественный форум является крупнейшим. Ожидается, что в нем примут участие более 15 тысяч человек очно.

«И надеемся, что многие люди смогут принять участие онлайн — все ключевые мероприятия будут транслироваться. Всего же в программе — более 200 событий», — сказал Платонов.

Для проведения чтений подготовлено около 70 площадок, включая места в Государственной Думе, Кремле, Российской академии наук, храмах Москвы и образовательных учреждениях.

Ранее в Москве начался прием заявок на конкурс желающих руководить театром.

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