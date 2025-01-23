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В Москве начался прием заявок на конкурс желающих руководить театром

В Москве начался конкурс «Подмастерья»
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Depositphotos

В Москве открылся конкурс «Подмастерья», в рамках которого желающие смогут пройти отбор и попасть на стажировку в действующий театр и создать собственный проект, сообщается на сайте mos.ru.

Победители всех этапов конкурса, которых выберет экспертный совет, войдут в кадровый резерв театров Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Москвы Алексея Фурсина, театры заинтересованы в постоянном поиске талантов.

«Новый проект по формированию кадрового резерва позволит выделить наиболее успешных специалистов со всей России. У конкурсантов будет возможность не только пройти стажировку в столичных театрах, но и разработать собственные театральные проекты», — сказал он.

Прием заявок продлится до 16 февраля. Всего в конкурсе открыты два направления: «Заместитель директора» и «Главный режиссер».

Очный этап конкурса начнется 1 марта. В течение месяца конкурсантов, чьи заявки пройдут отбор, будут приглашены на собеседования. Для тех, кто не сможет приехать в Москву, организуют онлайн-встречу.

Второй этап конкурса будет образовательно-проектным. На нем с 1 апреля по 31 мая конкурсанты будут улучшать свои навыки и создавать собственные проекты.

В конкурсе «Подмастерья» могут принять участие физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие на момент подачи заявки возраста 27 лет, постоянно зарегистрированные и проживающие в России.

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