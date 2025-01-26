Россиянам объяснили, как часто можно мыть голову

Частота мытья головы зависит от нескольких факторов, таких как тип волос, состояние кожи головы, уровень физической активности и даже климатические условия. Для начала нужно понять, какой у вас тип волос. Если волосы жирные, тогда они быстро становятся грязными, скорее всего, вам нужно мыть их чаще — примерно раз в день. У жирного типа волос кожа головы выделяет больше себума (кожного жира), который делает волосы липкими, рассказала «Газете.Ru» Александра Головенская, врач-дерматовенеролог, трихолог клиники «GG med».

«Если у вас сухие волосы, тогда частое мытье не требуется. Можно мыть голову раз в 3–4 дня, чтобы избежать излишнего обезжиривания и усугубления сухости.

У нормального типа волос (средней жирности) мытье допустимо каждые 2–3 дня. Рекомендую соблюдать порядок и периодичность мытья исходя из типа волос.

Если же у вас есть проблемы с кожей головы (перхоть, себорея или зуд и др.), важно соблюдать гигиену, но при этом использовать мягкие шампуни без агрессивных компонентов. В некоторых случаях может потребоваться ежедневное мытье головы, если это рекомендовано вашим трихологом», — объяснила она.

Если вы часто занимаетесь спортом с обильным выделением пота, появляется желание мыть голову после каждой тренировки.

«Но я рекомендую вместо полноценного мытья воспользоваться сухим шампунем между основными процедурами мойки головы, чтобы не навредить коже головы частым мытьем. Но чрезмерное использование сухих шампуней тоже может привести к закупорке пор на коже головы и развитию воспалений. Здесь хорошо придерживаться формулы «все в меру», — отметила эксперт.

Подбирайте правильно шампунь, который подходит для вашего типа волос (сейчас огромное количество разнообразных брендов). Агрессивные шампуни, содержащие сульфаты и другие сильнодействующие моющие вещества, могут вызвать сухость кожи головы и повредить волосы. Лучше всего выбирать мягкие формулы, подходящие именно вашему типу волос.

«Чрезмерное мытье может привести к раздражению кожи головы, сухости и ломкости волос. Не стоит мыть голову слишком часто, если в этом нет необходимости. Пользуйтесь кондиционерами и масками (особенно рекомендую обладателям обесцвеченных волос и тем, кто регулярно окрашивает), чтобы восстановить защитный слой волос. Оптимальная частота мытья головы — раз в 2-3 дня, но ориентируйтесь на свои ощущения и следите за реакцией кожи головы и волос. Если возникают нестандартные проблемы, лучше обратиться за консультацией к трихологу, чтобы понять, верно ли вы все делаете», — резюмировала врач.

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