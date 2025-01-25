В России вырос спрос на антипластику

В российских клиниках отмечается растущий спрос на услуги по удалению косметических имплантатов, таких как филлеры для губ и грудные импланты. Это явление не связано с медицинскими показаниями, а обусловлено желанием пациентов вернуть себе естественный внешний вид, сообщает газета «Коммерсантъ».

«В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филлеров из губ и удалению грудных имплантов. Речь идет об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям», — пишет «Коммерсантъ».

Газета сообщает, что тренда на естественность придерживаются и знаменитости, такие как певица Виктория Бекхем и актриса Надежда Сысоева.

Эксперты, прокомментировавшие ситуацию для «Коммерсанта», подтверждают увеличение количества запросов на удаление косметических имплантатов в российских клиниках. По их мнению, эта тенденция является отражением меняющегося отношения к красоте и здоровью, где возобладает стремление к натуральности.

В декабре член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин призвал перед тем, как решиться на пластику, сходить к косметологу. Возможно, этого будет по итогу достаточно, отметил эксперт.

Ранее хирург назвал самые популярные операции 2024 года.