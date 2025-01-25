В Ростовской области отец избил сына-подростка деревянной битой

В Ростовской области отец избил сына деревянной битой, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

Об инциденте, произошедшем еще месяц назад в Верхнедонском районе, стало известно лишь недавно. По версии следствия, вечером 23 декабря 2024 года Алексей Коновалов, 39-летний житель станицы Казанской, жестоко избил своего сына. Все случилось на глазах у очевидцев.

По их словам, мужчина один раз ударил 15-летнего Данила деревянной битой по голове и нанес ему три удара рукой. Полиция возбудила дело, местного жителя обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием оружия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Кузбассе мужчина проткнул женщине ногу отверткой и ранил ее четырехлетнюю дочь.