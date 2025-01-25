Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области отец избил сына-подростка деревянной битой

Житель Ростовской области ударил 15-летнего сына битой
close
Depositphotos

В Ростовской области отец избил сына деревянной битой, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

Об инциденте, произошедшем еще месяц назад в Верхнедонском районе, стало известно лишь недавно. По версии следствия, вечером 23 декабря 2024 года Алексей Коновалов, 39-летний житель станицы Казанской, жестоко избил своего сына. Все случилось на глазах у очевидцев.

По их словам, мужчина один раз ударил 15-летнего Данила деревянной битой по голове и нанес ему три удара рукой. Полиция возбудила дело, местного жителя обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием оружия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Кузбассе мужчина проткнул женщине ногу отверткой и ранил ее четырехлетнюю дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами