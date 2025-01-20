В Кузбассе мужчина проткнул женщине ногу отверткой и ранил ее четырехлетнюю дочь

В Кемеровской области мужчина выпил и изувечил сожительницу и ее маленькую дочь

В Кемеровской области мужчина напал на сожительницу и ее маленькую дочь. Об этом аноним рассказал в сообществе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Как сообщается, нцидент произошел в ночь на 9 января в Яшкинском районе. Житель села Красноселка Сергей К. выпил и набросился на партнершу, а затем и на ее ребенка.

Разъяренный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил женщину и проткнул ей ногу отверткой. Четырехлетнюю дочь сожительницы он избил до сотрясения мозга, в результате девочку госпитализировали в Кемерово.

Автор поста надеется, что домашний тиран не останется безнаказанным. В УМВД по Кузбассу произошедшее пока не комментировали.

Ранее житель Башкирии поджег жену и несколько дней удерживал дома, угрожая новым поджогом.