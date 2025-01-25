Школьница из Северодвинска помогла мошенникам обокрасть мать

В Северодвинске школьница пыталась купить игровую валюту и оставила мать без денег. Об этом сообщает УМВД Архангельской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Северодвинска, женщина сообщила, что с ее счета пропали более 200 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже средств оказалась причастна девятилетняя дочь потерпевшей.

Девочка играла на телефоне в онлайн-игру, общалась в чате с другими игроками. Один из собеседников предложил приобрести виртуальную валюту. Общение продолжилось в анонимном мессенджере. Неизвестный убедил ребенка взять телефон матери, помог подобрать пароль и разблокировать смартфон. После чего, выполняя инструкции собеседника, девочка зашла в онлайн-банки и перевела денежные средства по продиктованным реквизитам.

Ущерб составил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее школьница по совету мошенников отправила почти 700 тысяч рублей «в налоговую».