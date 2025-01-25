Хулиганы плеснули неизвестной жидкостью в лицо ребенку, тот получил ожоги

В Челябинске неизвестные плеснули мальчику в лицо жидкостью, от которой у ребенка остались ожоги. Об этом мать мальчика рассказала в сообществе »ЧМЗ» «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел вечером 22 января, когда ее сын гулял с другом. Около дома по адресу Краснооктябрьская, 16 к детям сзади подошли незнакомые им подростки, на вид которым было 12-15 лет, они окликнули школьников и, когда те обернулись, плеснули в лицо неизвестной жидкостью. Она попала в глаза одному из мальчиков, но тот успел зажмуриться. Хулиганы к тому моменту уже покинули место происшествия.

Друг пострадавшего довел его до ближайшего магазина, и сотрудники оказали ребенку первую помощь.

«Хочу предать ситуацию огласке. Прошу всех неравнодушных о помощи. Может кто-то что-то видел, может есть видео с регистраторов, любая информация важна. В результате — ожоги первой степени. Врачи говорят, что [сын] чудом спас глаза, потому что вовремя закрыл. Заявление в полицию написано. Хочу выразить благодарность сотрудникам магазина», — написала горожанка.

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