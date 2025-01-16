В Оренбурге пятиклассники избили сверстника до сотрясения мозга

Пятиклассника избили сверстники во время игры в снежки в Оренбурге. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Новости Оренбурга и Области».

Инцидент произошел 14 января после уроков, когда учащиеся 5 «А» школы №52 шли домой. Две девочки и четыре мальчика стали играть в снежки около домов за территорией школы, но все быстро переросло в драку, которую дети начали снимать на телефон и комментировать. Мальчика пинали сверстника, а девочки бросали в него лед и тыкали циркулем. По словам матери ребенка, ее сын получил сотрясение головного мозга и сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В администрации Оренбурга сообщили Урал56.Ру, что все участники драки взяты на профилактический контроль, с ними будет вестись индивидуальная работа. С родителями хулиганов была проведена беседа. Известно, что один из родителей пострадавшего написал заявление в полицию в тот же день.

Ранее крымские школьники поставили мальчика на колени и избили из-за девочки.