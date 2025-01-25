В Петербурге блокадница лишилась 1,3 млн рублей, передав деньги курьеру мошенников

Телефонные мошенники обманули 85-летнюю пенсионерку-блокадницу, «спасая» сбережения петербурженка трижды передавала курьеру свои накопления. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 85-летняя жительница Петербурга. Пенсионерка-блокадница сообщила, что 13 января с ней связались неизвестные, под видом сотрудников полиции они убедили женщину в том, что ее накопления находятся в опасности и их срочно нужно перевести на якобы безопасный счет.

В течение трех дней к дому пенсионерки приезжал курьер. В общей сложности женщина передала ему 1,3 млн рублей. Примет преступника блокадница не запомнила ввиду преклонного возраста.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Казани лишилась квартиры и 7,5 млн рублей, оформляя новый медполис. Аферисты убедили потерпевшую перевести на якобы безопасные счета 750 тысяч рублей, часть из которых пенсионерка взяла в кредит, а также заставили ее продать квартиру. Вырученные от сделки деньги женщина также отправила на указанные счета

Ранее россиянин назвал мошенникам код из SMS-сообщения и лишился 1,8 млн рублей.