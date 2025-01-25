Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 500 тысяч российских студентов обучается на образовательных платформах Сбера

Почти 14 тысяч студентов прошли стажировку и практику в Сбере
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

На образовательных онлайн платформах Сбера обучаются 463 325 студентов, сообщает пресс-служба Сбера.

Также 138 студентов, преподавателей и аспирантов получили стипендии Сбера для научных исследований, а 54 – гранты, полностью покрывающие весь период обучения.

В 2024 году Сбер провел летнюю цифровую школу для преподавателей вузов и колледжей. Всего в школе приняли участие 2 тыс. человек из 410 учебных заведений. В рамках летней цифровой школы участники повысили свою квалификацию по 10 направлениям.

В Сбере отметили, что с сентября 2024 года совместно с 28 вузами было запущено 11 новых образовательных программ, среди которых разработка ПО, ИИ, машинное обучение и другие.

Всего в 2024 году 13 748 студентов со всей России прошли стажировку и практику в Сбере, а более 1 тыс. из них смогли успешно трудоустроиться в компании.

Также 3400 учащихся из 340 колледжей приняли участие в программе «СберКолледж: школа первой линии», а 120 студентов прошли оплачиваемую стажировку.

В Сбере добавили, что в 2024 году банк выступил партнером 11 олимпиад, 2 хакатонов, кейс-чемпионата, а также поддержал финалы всероссийских школьных олимпиад.

Различные карьерные мероприятия в 2024 году собрали 644 685 участников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами