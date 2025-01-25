Почти 500 тысяч российских студентов обучается на образовательных платформах Сбера

Почти 14 тысяч студентов прошли стажировку и практику в Сбере

На образовательных онлайн платформах Сбера обучаются 463 325 студентов, сообщает пресс-служба Сбера.

Также 138 студентов, преподавателей и аспирантов получили стипендии Сбера для научных исследований, а 54 – гранты, полностью покрывающие весь период обучения.

В 2024 году Сбер провел летнюю цифровую школу для преподавателей вузов и колледжей. Всего в школе приняли участие 2 тыс. человек из 410 учебных заведений. В рамках летней цифровой школы участники повысили свою квалификацию по 10 направлениям.

В Сбере отметили, что с сентября 2024 года совместно с 28 вузами было запущено 11 новых образовательных программ, среди которых разработка ПО, ИИ, машинное обучение и другие.

Всего в 2024 году 13 748 студентов со всей России прошли стажировку и практику в Сбере, а более 1 тыс. из них смогли успешно трудоустроиться в компании.

Также 3400 учащихся из 340 колледжей приняли участие в программе «СберКолледж: школа первой линии», а 120 студентов прошли оплачиваемую стажировку.

В Сбере добавили, что в 2024 году банк выступил партнером 11 олимпиад, 2 хакатонов, кейс-чемпионата, а также поддержал финалы всероссийских школьных олимпиад.

Различные карьерные мероприятия в 2024 году собрали 644 685 участников.