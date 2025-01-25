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На Ямале будут судить женщину, которая избила пристава, не желая уходить из суда

Женщина напала на пристава в суде на Ямале
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В ЯНАО будут судить женщину, которая не хотела уходить из суда и напала на пристава. Об этом сообщает СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел 23 декабря 2024 года. По версии следствия, одна из участниц судебного процесса отказалась покинуть здание суда в городе Губкинский по окончании рабочего дня.

Когда судебный пристав попытался ее выпроводить, женщина дважды ударила его руками в область туловища. Против местной жительницы возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении.

До этого должник по алиментам из Ярославской области пытался спрятаться от приставов под кроватью, но его нашли. Суд приговорил нарушителя к 110 часам обязательных работ.

Ранее россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване.

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