Мужчина избил инструктора в фитнес-клубе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде клиент устроил драку с тренером в фитнес-клубе из-за неубранного инвентаря. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в фитнес-клубе «ФизКульт», посетитель тренажерного зала потребовал, чтобы тренер убрал спортивный инвентарь. Сотрудник возмутился, поскольку по правилам зала спортсмены должны сами убирать за собой.

В ходе ссоры посетитель напал на тренера с кулаками и избил его. Травмы оказались серьезными, потерпевший обратился за медицинской помощью.

До этого сообщалось, что пьяная россиянка избила и ограбила 92-летнюю пенсионерку. Нетрезвая обвиняемая ворвалась в квартиру, набросилась на потерпевшую и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, пенсионерка передала денежные средства в размере 20 тысяч рублей, которые налетчица похитила и покинула квартиру. Подозреваемую в ограблении удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянин жестоко избил друга из-за упавшей тарелки с кашей.