Россиянин жестоко избил друга из-за упавшей тарелки с кашей

Житель Ухты набросился на приятеля, который устроил беспорядок на кухне и разбил тарелку с гречкой. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.

По данным следствия, в марте 2024 года житель Ухты отмечал свое освобождение из колонии, вместе с приятелем он распивал спиртные напитки. В ходе застолья гость уронил на пол тарелку с гречкой. Разозлившись на устроившего беспорядок приятеля, ухтинец решил проучить его и нанес удар кулаком в лоб, а затем, вытащив его на лестничную площадку, несколько раз пнул.

Оставив приятеля лежать в подъезде, злоумышленник вернулся домой. Потерпевший, обнаружив перед собой закрытую дверь квартиры своего друга, вышел из подъезда и через открытую дверь балкона вновь зашел в гости, где вместе со своим обидчиком они продолжили употреблять спиртное еще в течение нескольких дней, при этом потерпевший стал жаловаться на головную боль.

Через неделю после случившегося, когда потерпевшему стало совсем плохо, ухтинец вызвал скорую помощь, отправив приятеля в больницу. Медики диагностировали у избитого мужчины закрытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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