Пьяный россиянин напал на полицейского и швырнул в него стул

В Твери огласили приговор местному жителю, который устроил дебош в отделе полиции и бросил стул в сотрудника. Об этом сообщает пресс-служа Заволжского районного суда.

Инцидент произошел в декабре 2024 года, пьяного мужчину доставили в отдел полиции для оформления протокола об административном правонарушении, чем дебошир оказался крайне недоволен.

Злоумышленник устроил перепалку с сотрудником полиции и бросил в него стул. Не устояв на ногах, нетрезвый задержанный упал на пол, когда полицейский подошел, чтобы помочь ему подняться, дебошир несколько раз ударил его по лицу. Заволжский районный суд города Твери признал нападавшего виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что жительница Владимира укусила полицейского и стала фигуранткой уголовного дела. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок в подъезде одного из жилых домов. На место прибыли сотрудники МВД, которые забрали дебоширку в участок. Когда инспектор составлял на нарушительницу административный протокол, та, выражая недовольство, дважды ударила правоохранителя ногой в бедро, укусила его, а затем ударила ладонью по лицу.

Ранее россиянин напал на прохожего, угрожая пистолетом, и отнял у него дорогой телефон.