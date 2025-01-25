Россиянин делал ремонт и выстрелил себе в живот из пистолета с гвоздями

«78.ru»: в Петербурге мужчина делал ремонт и случайно прострелил себе живот

Во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования местного жителя, мужчину доставили в больницу с травмой живота. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Бухарестской. 40-летний петербуржец помогал знакомым делать ремонт и случайно выстрелил себе в живот из гвоздезабивного пистолета.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у пациента проникающее ранение брюшной стенки, в ране было обнаружено инородное тело — микрошпилька.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу.

Ранее россиянка выстрелила в голову пьяному сожителю из пистолета с гвоздями.