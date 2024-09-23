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Мужчина 26 лет прожил с деталью LEGO в носу и не подозревал об этом

Inside Edition: американец 26 лет жил с деталью LEGO в носу, не зная об этом

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Кадр из видео/Inside Edition

Мужчина из США 26 лет прожил с деталью LEGO в носу и даже не подозревал об этом, пишет Inside Edition.

Житель Аризоны Энди Нортон, страдавший от заложенности носа, астмы и апноэ, обнаружил, что было причиной этих проблем. Оказалось, во всем была виновата деталь LЕGO в носу, с которой он прожил 26 лет.

«Я принимаю душ, делаю свои дела и сморкаюсь, и тут из носа вылетает этот конструктор Lego, и на меня нахлынули воспоминания», — рассказывает Нортон.

Энди вспомнил, как в шестилетнем возрасте играл с конструктором и засунул в нос мелкую деталь. Его мать вытащила ее с помощью пинцета, но не заметила, что там осталась еще одна часть.

«26 лет я носил конструктор LEGO у себя под носом», — шутит мужчина.

Энди добавил, что когда посторонний предмет был извлечен, его нос почувствовал себя намного лучше.

Ранее блогер разобрал смартфон Google и сравнил его камеру с конструктором LEGO.

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