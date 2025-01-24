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Суд признал женщину, которая отказывала мужу в сексе, невиновной в разводе

ЕСПЧ признал невиновной в разводе француженку, отказывающую мужу в сексе
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Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Женщина, отказывающаяся вести интимную жизнь с супругом, не может считаться «виновной» в случае развода, такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), как сообщается в The Guardian.

Как уточняет издание, французский гражданин решил развестись со своей 69-летней супругой, утверждая, что она отказывала ему в интимной близости. Местный суд согласился с его доводами и признал женщину единственной виновницей развода. Однако она обжаловала это решение в ЕСПЧ, недовольная тем, что суд поддержал аргументы мужа.

ЕСПЧ встал на сторону женщины, указав, что требование о выполнении супружеских обязанностей противоречит принципам сексуальной свободы и праву на телесную автономию.

Супруги состояли в браке с 1984 года, у них родилось четверо детей, одна из которых была признана инвалидом, что требовало постоянного ухода, который в основном осуществляла мать. Согласно информации журналистов, проблемы в семье начались после рождения первого ребенка, но особенно остро ситуация обострилась в 2002 году, когда муж начал применять физическое насилие.

На заседании ЕСПЧ судьи единогласно пришли к выводу о нарушении прав женщины на уважение к ее частной и семейной жизни.

Ранее сообщалось, что молодые россияне стали меньше заниматься сексом.

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