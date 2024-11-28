Молодые россияне стали меньше заниматься сексом

Исследование компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ выявило тревожные тенденции, указывающие на связь между сексуальным здоровьем и демографической ситуацией в России.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

22% молодых людей (18-23 года) заявили об отсутствии сексуальной жизни. 40% респондентов в возрасте от 18 до 45 лет избегают обсуждения сексуальных проблем с партнером, а каждый четвертый (25%) игнорирует существующие трудности.

Более половины респондентов (51%) отметили наличие проблем в сексуальных отношениях, среди которых преобладают отсутствие влечения (53%) и физическая неудовлетворенность (39%). Недопонимание, страхи, комплексы и недоверие вместе составили 58%. При этом лишь 4% обращаются за помощью к специалистам.

Мужчины чаще сталкиваются с психологическими проблемами, такими как недопонимание по поводу сексуальных предпочтений и границ (29%), а также страхами и комплексами (23%), в то время как женщины чаще испытывают физиологические трудности – отсутствие влечения (58%) или проблемы с оргазмом (45%).

Проблема отсутствия сексуального влечения больше распространена среди представителей поколения Y и Х (респонденты от 24 до 45 лет, по 54% соответственно). Для зумеров (18-23 года) более актуальной, чем для представителей других поколений, является проблема недопонимания и недостатка коммуникации между партнерами по поводу сексуальных границ (30%).

Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ:

«Как показывают результаты исследования, основной проблемой в своих сексуальных отношениях респонденты разных поколений назвали отсутствие влечения. Молодые, активные в репродуктивном плане люди не хотят заниматься сексом. Сексуальные предпочтения и поведение действительно заметно меняются от поколения к поколению, и эти перемены заслуживают более детального анализа. Современные молодые люди предпочитают оставаться дома, избегают свиданий, отдавая предпочтение виртуальному общению. Молодежь, тех, кому сейчас 18-23 года, называют «тревожным поколением» — треть из них страдает тревожными расстройствами. Многие молодые люди пребывают в постоянном стрессе. А такое состояние, как известно, не только не способствует поиску партнеров, но еще и снижает сексуальное влечение».

Несмотря на то, что 76% респондентов заявили об удовлетворенности своими сексуальными отношениями, более 70% отметили проблемы с репродуктивным здоровьем. Среди тех, кто не доволен интимной жизнью, 40% указали на проблемы с репродуктивной системой, 36% на плохое материальное положение и развод, а 26% на отсутствие детей.

Исследование косвенно подтверждает тревожные тенденции в демографии России. Число рождений снижается последние десять лет, показав спад на 35% с 2014 года. Это, наряду с другими факторами, может быть связано с проблемами в репродуктивном и сексуальном здоровье населения.

Больше трети россиян начали вести половую жизнь в возрасте от 18 до 20 лет (38%), немногим раньше (с 15 до 17 лет) – 31% мужчин и женщин. Более трети россиян занимаются сексом несколько раз в неделю (38%). Сексуальное поведение мужчин и женщин является схожим в вопросах начала половой жизни и периодичности занятий сексом. Однако, мужчины более активны в смене партнерш, они чаще сообщали о том, что за период сексуальных отношений сменили от 5 до 10 партнерш (19% против 14% женщин), в то время как женщины чаще, чем мужчины сообщали о том, что за весь период сексуальных отношений у них было от 3 до 5 половых партнеров (30% против 21% мужчин).

Большинство россиян имеют одного постоянного партнера (73%), причем эта доля значительно выше среди тех, кто состоит в браке (93%).

78% опрошенных ошибочно полагают, что секс понижает уровень депрессии у женщин. 72% респондентов уверены, что секс улучшает кровообращение и насыщает организм кислородом, а 66% убеждены, что секс улучшает эластичность связок и гибкость тела.

Мужчины больше женщин верят в то, что секс уменьшает бессонницу (70% против 61% женщин). Представители поколения Х в большей степени, чем зумеры и миллениалы верят в то, что секс понижает уровень депрессии у женщин (82%).

В среднем россияне используют три источника для получения информации по теме сексуальных отношений: интернет, социальные сети и разговоры с родственниками, друзьями и знакомыми. Женщины традиционно чаще получают информацию в том числе о сексуальных отношениях от медицинских сотрудников (15% против 10% мужчин), а также из блогов и форумов о здоровье (15% против 8% мужчин). Среди мужчин выше доля тех, кто получает информацию о сексуальных отношениях из материалов на видео-хостингах (16% против 11% женщин).

Анна Похитонова, руководитель департамента коммуникаций фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России:

«Результаты исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» подчеркивают необходимость повышения осведомленности о доступных способах решения существующих проблем, ведь их большую часть возможно решить, посетив профильного специалиста. Простая корреляция между цифрами исследования – физиологических проблем в сексуальных отношениях (39% опрошенных) и психологической причины дисгармонии в интимных отношениях с партнером (24% респондентов) с общим числом населения России – 145,9 млн. чел. – показывает острую необходимость открытого диалога о сексуальном и репродуктивном здоровье населения».

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