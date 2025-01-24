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Юноша украл кассу из кафе и понадкусывал сосиски в тесте в Карелии

В Карелии юноша украл кассу из кафе и понадкусывал сосиски в тесте
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Shutterstock

В Карелии 19-летний молодой человек украл кассу из кафе и понадкусывал сосиски в тесте. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Петрозаводске. Злоумышленник оказался в помещении заведения общественного питания, расположенного в местном торговом центре, в темное время суток. Он похитил из кафе кассовый аппарат, в котором находилось пять тысяч рублей. Преступник также подкрепился сосисками в тесте, которые лежали на прилавке.

К началу рабочей смены в заведении обнаружили пропажу и остатки хлебобулочных изделий. Менеджер кафе обратился в полицию. Стражи порядка установили подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель — он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Керчи мужчина украл из кафе плюшевого медведя, чтобы понравиться девушке.

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