В Керчи мужчина украл из кафе плюшевого медведя, чтобы понравиться девушке

В Керчи раскрыли кражу плюшевого медведя из кафе, злоумышленник утащил игрушку, чтобы понравиться девушке. Об этом сообщает УМВД Крыма.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась администратор одного из кафе в Керчи, девушка сообщила, что неизвестный похитил большого плюшевого медведя из новогодней инсталляции.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже, им оказался 42-летний местный житель. Мужчина рассказал, что плюшевый медведь ему очень понравился, и он решил забрать игрушку с собой, чтобы понравиться знакомой девушке. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, который украл и сдал на утилизацию чужой автомобиль. Злоумышленник объяснил, что авто мешало ему подъезжать к гаражу, калужанин вывез машину и продал на металлолом. Ущерб владелец авто оценил в 50 тыс. рублей.

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