«Роснефть» помогла обновить школу в Удмуртии

При поддержке «Роснефти» в школе Удмуртии открыли проектную IT-лабораторию

В средней школе им. В.И. Кудинова в городе Воткинск Удмуртской республики при поддержке ПАО «Удмуртнефть» открыли проектную лабораторию программирования и отремонтировали 2 спортивных зала, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В лаборатории есть интерактивная панель, 3D-принтер, лазерный 3D-сканер и другая современная техника. Теперь школьники смогут заниматься программированием и компьютерным моделированием.

Также в спортивных залах школы обновили инженерные коммуникации, раздевалки, душевые и кабинеты тренеров.

Средняя школа им. В.И. Кудинова – одно из крупнейших общеобразовательных заведений города Воткинска, в котором обучается более тысячи детей.