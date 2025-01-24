«Уехал к ребятам на СВО»: мэр российского города ответил на жалобы на отключение света

Мэр Железноводска ответил, что «уехал к ребятам на СВО» на вопрос о подаче света

Жители поселка Капельница под Железноводском в очередной раз столкнулись с отключением электричества и пожаловались об этом мэру города Евгению Бакулину в его Telegram-канале. Градоначальник отметил, что проблема устраняется, а когда жители продолжили жаловаться на отсутствие электричества, упомянул, что уехал «на СВО к нашим ребятам». Этот ответ вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. На переписку чиновника с жителями поселка обратил внимание Telegram-канал «Кровавая Барыня».

Один из подписчиков похвалил Бакулина за помощь солдатам, но отметил, что гуманитарную помощь можно было бы передать бойцам и без его участия.

«Но без вашего участия в городе творится коллапс! Некоторые жители Капельницы более 15 часов без света! И решение этого вопроса в ваше отсутствие на СВО, не решает и не добавляет теплоты в охлажденных домах», — посетовал житель поселка.

На это градоначальник ответил, что ответственность за отключение электроэнергии лежит на Минераловодских электросетях, и подчеркнул, что «от его присутствия проблема бы не решилась».

Другой подписчик призвал мэра не «пиариться» на помощи бойцам.

По информации СМИ, жители поселка Капельница несколько лет страдают от регулярных отключений света, воды и тепла. Поселок относится к Железноводску, но его электросети обслуживают Минеральные Воды. Ставропольцы много лет просят чиновников подключить их к железноводским электросетям, но пока не добились решения этого вопроса.

Ранее участники СВО задали вопрос администрации Мытищ, где мигрантам подарили квартиру.