Жителям Подмосковья напомнили о возможности перенести запись к врачу с помощью робота

Робот Светлана помогла отменить или перенести почти 440 тысяч записей к врачам

В 2024 году голосовой помощник Светлана, который был внедрен в Министерстве здравоохранения Подмосковья, обработал почти 6,8 млн звонков и помог отменить или перенести почти 440 тыс. записей на прием к врачу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава ведомства отметил, что благодаря работе робота Светланы пациенту не нужно ждать ответа оператора, так как голосовой помощник одновременно может принимать до 600 звонков.

Робот Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Голосовой помощник помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту.

Кроме того, робот выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе.

В министерстве здравоохранения региона напомнили, что также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Работа по цифровизации здравоохранения проводится в Подмосковье благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».