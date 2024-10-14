Эксперт раскрыла, как вовремя заметить подозрительное поведение детей в соцсетях

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление Национального антитеррористического комитета (НАК) о том, что дети с недостаточным числом друзей в социальных сетях могут быть «потенциально опасными». По мнению специалиста, нельзя «жестко привязываться» к количеству «френдов» у ребенка, поскольку низкая активность в сети может говорить о чем угодно, в том числе об ограничении пользования компьютером или другими гаджетами со стороны родителей.

Она также дала рекомендации, как вовремя заметить подозрительное поведение детей в соцсетях.

«Говорить, что происходит с ребенком, можно только по динамике. Если у него было много друзей и он приобретал новых приятелей, но вдруг всех удалил и закрыл аккаунт, это выглядит странно и свидетельствует, что с ребенком что-то происходит. Возможно, кто-то им управляет или скидывает определенные инструкции», — сказала Панфилова.

Если же у ребенка изначально было мало друзей в аккаунте, это может свидетельствовать о том, что он не стремится во Всемирную паутину, либо предпочитает видеться со сверстниками воочию, заключила эксперт.

В октябре НАК разослал в образовательные учреждения информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях.

Так, учителей попросили обращать внимание на детей, которые состоят в «группах деструктивного и агрессивного спектра», вступают в сообщества по темам стрельбы в школах, интересуются шок-контентом, оружием, а также восхищаются «нацистами, фашистами, анархистами». Кроме того, под подозрение попадают дети, которые выкладывают «остро негативные» посты, тексты о том, что их никто не понимает или игнорируют.

Ранее в РФ представили способ поиска запрещенного контента в Telegram.