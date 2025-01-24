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В Москве рассказали о живущих в столице краснокнижных животных

Департамент природопользования: в столице обитают бобры, ласки и зайцы-русаки
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Nicholas Taffs/Shutterstock/FOTODOM

Бобры, ласки и зайцы-русаки чаще всего встречаются в столице из всех включенных в Красную книгу Москвы животных, следует из результатов мониторинга специалистов столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Бобров можно встретить в парках «Останкино», «Москворецкий», «Битцевский лес», а также на «Лосином Острове». Вес крупной особи достигает 32 кг. В основном бобры питаются корой, побегами деревьев и растениями.

Зайцы-русаки обитают в парках «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», «Битцевский лес», «Царицыно» и других. Эти животные могут развивать скорость до 60 км в час, а питаются они растениями и корой деревьев.

Что касается ласки, они обитают в парке «Лосиный Остров», а также «Царицыно», «Измайлово» и других. Этот зверек питается ящерицами и грызунами.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что в случае встречи с раненым диким животным следует позвонить на горячую линию единой справочной службы Правительства Москвы.

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