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В Нидерландах пожарные спасают 40 коров, провалившихся в навозную яму

Telegraaf: пожарные из Нидерландов организовали спасение 40 коров из навозной ямы
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Veiligheidsregio Utrecht

В Нидерландах пожарные спасают сорок коров, провалившихся в навозную яму, пишет местное издание Telegraaf.

В деревне Вестбрук, недалеко от Утрехта, произошел инцидент с коровами: около сорока животных провалились в решетку коровника и оказались в навозохранилище. Местным пожарным пришлось организовать спасательную операцию и потратить много усилий, чтобы достать животных из навозной ямы.

По словам представителя Утрехтского региона безопасности Марселя ван Вестендорпа, всего в операции было задействовано около пятидесяти пожарных.

«Нам нужно бережно вытащить или поднять этих животных, так как они находятся над навозом, выделяющим токсичные пары», — отметил специалист.

Текущие условия на местности усложняют задачу, поэтому в навозной яме все еще находятся около пятнадцати коров. О причинах обрушения пола на данный момент не сообщается.

Ранее маленький мальчик застрял в стиральной машине и не смог выбраться без спасателей.

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