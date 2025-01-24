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Регистрация на дополнительный отбор программы «Время героев» закончится через сутки

Регистрация на второй набор программы «Время героев» завершится в 12:00 25 января
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Максим Блинов/РИА Новости

Регистрация на дополнительный отбор в программу «Время героев» завершится 25 января в 12:00 по московскому времени, сообщается на сайте программы.

Всего с начала дополнительной регистрации участников программы было зарегистрировано более 20 тыс. человек, а общее количество заявок достигло почти 65 тыс.

По словам Героя России, члена Общественного совета программы «Время героев», военкора Евгения Поддубного, организаторы смогли удержать высокую планку объективности в оценках компетенций соискателей.

«По первой группе специалистов мы видим, что программа обучения уникальная, очень объемная и интересная. А далее ответственная работа. Стране нужны решительные управленцы, которые доказали свою преданность Родине и не боятся трудностей», — сказал Поддубный.

Напомним, 18 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности. Например, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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