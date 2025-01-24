В Мурманске стартовали региональные дни форума «Малая Родина – сила России»

В Мурманске стартовали региональные дни II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», сообщает газета «Известия».

Всего с января по апрель в 16 регионах пройдут 16 региональных дней, в рамках которых главы муниципалитетов, представители органов власти и эксперты обсудят наиболее важные вопросы регионов с целью повышения качества жизни россиян и усовершенствования нормативно-правовой базы.

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, региональные дни являются дополнительной возможностью найти пути решения в различных вопросах.

«Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений», — сказал он.

По словам сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, в основу повесток региональных дней легли ранее поднятые вопросы в рамках проекта «Муниципальный диалог».

«Тема экологии, которую мы обсуждаем, — это не только утилизация и переработка мусора, но и лесные пожары, и экосистема, и экологическое просвещение. Для нас важно рассмотреть эту важную для муниципалитетов тему в деталях и проработать варианты решения задач», — сказала она.

Ожидается, что всего в региональных днях примут участие около 8 тыс. представителей муниципалитетов.

Также на форуме пройдет церемония вручений всероссийской муниципальной премии «Служение». Премию вручают людям, чьи конкретные дела являются примером служения обществу и жителям.