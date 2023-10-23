Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Учительница, недовольная своим фото в классном чате, пошла в суд и выиграла его

Суд в Екатеринбурге обязал родителей школьника заплатить учителю за фото в чате

close
100%
Freepik

Учительница из Екатеринбурга пошла в суд после того, как в классном чате появилось ее фото. Об этом сообщает свердловский областной суд.

Семиклассник, который сделал этот снимок, хотел сфотографировать записанное на доске домашнее задание, но в кадр попала педагог. Женщина была против публикации в чате с родителями. Тем не менее фото отправили в беседу.

После возражений со стороны учительницы снимок удалили. Несмотря на это, педагог обратилась в суд. Она требовала, чтобы мать ребенка удалила фото со своего телефона и устройства ребенка. Помимо этого, родительница должна была выплатить учительнице компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

В результате суд обязал удалить снимок и выплатить педагогу три тысячи рублей.

Ранее под Волгоградом школьник подарил учительнице две гвоздики с черной лентой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий