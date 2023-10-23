Учительница, недовольная своим фото в классном чате, пошла в суд и выиграла его

Учительница из Екатеринбурга пошла в суд после того, как в классном чате появилось ее фото. Об этом сообщает свердловский областной суд.

Семиклассник, который сделал этот снимок, хотел сфотографировать записанное на доске домашнее задание, но в кадр попала педагог. Женщина была против публикации в чате с родителями. Тем не менее фото отправили в беседу.

После возражений со стороны учительницы снимок удалили. Несмотря на это, педагог обратилась в суд. Она требовала, чтобы мать ребенка удалила фото со своего телефона и устройства ребенка. Помимо этого, родительница должна была выплатить учительнице компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

В результате суд обязал удалить снимок и выплатить педагогу три тысячи рублей.

Ранее под Волгоградом школьник подарил учительнице две гвоздики с черной лентой.