В России призвали строить общежития для студентов с детьми

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил заместителю главы кабинета министров страны Дмитрию Чернышенко письмо с предложением разработать государственную программу по строительству студенческих общежитий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Из текста следует, что в России есть необходимость строительства новых общежитий для студентов высших учебных заведений. В том числе речь идет об обучающихся, которые уже состоят в браке и имеют детей.

Как сказал политик, общаясь с журналистами, сейчас в университетах нет отдельных общежитий для семейных пар. Из-за этого молодые люди сталкиваются со множеством трудностей.

«Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами», — подчеркнул лидер партии.

Миронов добавил, что многие из состоящих в браке студентов пытаются снимать отдельное жилье. Для этого им приходится очень много работать, и времени на учебу не остается.

«Проблему семейной молодежи надо решать, и делать это нужно не в масштабах отдельно взятого вуза или региона. Для этого нужна федеральная программа», — отметил политик.

Он выразил уверенность, что повсеместное строительство общежитий для обучающихся с детьми может стать одной из мер поддержки семейных ценностей. Это, в свою очередь, важно для повышения рождаемости в стране.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал соблюдать принцип семейноцентричности при реализации национальных проектов.