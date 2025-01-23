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В Орске стая бездомных собак едва не растерзала девочку-подростка

В Оренбургской области мужчины отбили ребенка от стаи бродячих собак
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Телеграм-канал Урал56.Ру | Оренбург, Орск

В Орске мужчины спасли девочку от стаи бродячих собак, которая преследовала ее. Об этом сообщает портал Ria56.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе по улице Ленинского Комсомола, стая собак преследовала девочку, шедшую мимо гаражей. Навредить ребенку агрессивные псы не успели, девочку спасли мужчины, которые сумели отогнать животных.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Орска, будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за отлов безнадзорных животных.

До этого сообщалось, что в Ромненском округе Амурской области владелец алабая заплатил штраф за нападение пса на женщину. Сторожевой пес сорвался с привязи, вырвался на улицу и набросился на проходившую мимо местную жительницу. Женщина, заметив агрессивную собаку, попыталась побыстрее пройти мимо нее, но поскользнулась, упала и сломала руку. Алабай набросился на лежавшую на земле амурчанку и искусал ее за голову, пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Севастополе мальчик попал в больницу после нападения стаи бездомных собак.

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