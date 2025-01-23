«Главврач», «банкир» и «полицейский» развели ульяновскую пенсионерку на 740 тысяч рублей

В Ульяновске пенсионерка лишилась накоплений после звонка мошенников, жительница Ульяновска поверила неизвестным и пытаясь спасти сбережения, перевела на указанные ей счета 740 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что получила сообщение в мессенджере от якобы главного врача медицинской организации, в которой она недавно находилась на лечении.

Полученное сообщение женщина восприняла серьезно. Лжеруководитель медицинского учреждения сообщил пенсионерке, что в их организации правоохранительными органами проводится проверка по поводу взлома базы данных с информацией о пациентах и с ней скоро свяжется их сотрудник.

Далее потерпевшей позвонил якобы представитель правоохранительных органов и сообщил, что злоумышленники завладели персональными данными потерпевшей для хищения личных сбережений и попытались от ее имени оформить кредит. Следующий звонивший представился сотрудником Центробанка и убедил женщину перевести все накопления на «безопасные» счета.

Пенсионерка обналичила сбережения и отправила из неизвестным. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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