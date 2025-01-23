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Полицейские заинтересовались свадьбой двух детей на юге России

РЕН ТВ: полиция заинтересовалась свадьбой детей на юге России
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Global Look Press

В Астраханской области полицейские заинтересовались свадьбой малолетних детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, сотрудники ГУ МВД России по региону заинтересовались данными о свадьбе двух малолетних цыганских детей, видео с которой было опубликовано 24 декабря. По факту случившегося проводится проверка.

Отмечается, что точная информация о том, где именно происходили запечатленные на видео события, отсутствует.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала привлечь к ответственности родителей за свадьбу с участием восьмилетнего мальчика. Известно, что в свадьбе участвовали дети из цыганской общины — 8-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске цыгана подозревают в похищении 1,5 млн рублей у матери участника СВО.

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