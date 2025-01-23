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В Липецкой области пьяный подросток залез в трансформаторную будку и получил удар током

В Липецкой области подростка ударило током в трансформаторной будке
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Павел Лисицын/РИА Новости

СК Липецкой области устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего в трансформаторной будке, спасти юношу не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, утром 20 января 17-летний житель города Лебедянь пробрался на огороженную забором территорию. Он залез в трансформаторную будку через разбитое окно, где схватился за оголенный провод и получил удар током.

Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК. По данным местных СМИ, студент одного из местных колледжей мог быть нетрезв, он возвращался домой с дня рождения.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее в Медногорске подросток загорелся, делая селфи на крыше электрички.

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