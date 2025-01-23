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В Польше ведущая шоу оказалась в больнице из-за ошибки фокусника

Daily Mail: телеведущую отправили в больницу из-за фокусника, вонзившего гвоздь ей в руку
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TV

Телеведущая в Польше оказалась в больнице из-за фокусника, провалившего трюк, пишет Daily Mail.

Во время эфира популярного польского утреннего шоу произошел инцидент, который закончился для ведущей Мажены Рогальской поездкой в больницу. Причиной стал неудачный трюк иллюзиониста Марчина, в ходе которого в руку телеведущей вонзился гвоздь.

Фокусник использовал четыре бумажных пакета, в одном из которых был спрятан острый предмет. Уверенный в своем мастерстве, Марчин ударил рукой Мажены по одному из мешков, но допустил роковую ошибку. Удар пришелся именно на тот пакет, где находился гвоздь. Телеведущая громко закричала от боли, когда острый предмет пронзил ее руку.

Камеры запечатлели, как Мажена подняла руку, увидев висящий на ней гвоздь. Иллюзионист сначала не понял, что произошло, и даже рассмеялся, но, осознав ситуацию, впал в панику.

Марчин быстро вывел ведущую из студии и доставил ее в больницу для оказания медицинской помощи. Позже телеведущая сообщила в соцсетях, что с ней все в порядке, и поблагодарила зрителей за поддержку. Она также отметила, что трюк был заранее отработан на репетициях и фокусник не хотел причинить ей вред.

После случившегося иллюзионист отказался публично извиняться, но объяснил, что трюк не удался из-за непредвиденной ошибки. Сама пострадавшая пошутила, что это был «самый острый момент» в ее карьере.

Ранее блогер-фокусник объяснил, cколько можно заработать на корпоративах.

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