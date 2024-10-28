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Школьник был спасен, проведя 12 часов в открытом море и цепляясь за перевернутую байдарку

Goodnewsnetwork: в США спасли подростка, пробывшего в открытом море 12 часов

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U.S. Coast Guard Hawaii Pacific/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США 17-летний подросток был спасен после того, как провел в открытом море 12 часов, цепляясь за перевернутую байдарку, пишет Good News Network.

Как пишут СМИ, инцидент произошел у берегов Гонолулу. Там местная команда по гребле обнаружила пропажу 17-летнего Кахиау Каваи, не вернувшегося на берег. Службы экстренной помощи, в том числе береговая охрана США, были привлечены к операции по поиску спортсмена, но найти его сразу не удалось.

Каваи рассказал, что видел поисковые огни вдали, но не мог подобраться ближе из-за сильного течения. К счастью, спустя 12 часов ситуация улучшилась, и подростка подобрало спасательное судно. Его оперативно доставили в больницу с легкими травмами и переохлаждением. Состояние гребца было оценено как стабильное.

Школа Каваи, членом команды которой он является, объявила о начале внутреннего расследования для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее дайверы провели 38 часов в открытом море после того, как потерялись во время шторма.

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