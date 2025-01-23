Отчим избивал пятилетнюю падчерицу и заставлял есть бумагу и пить воду до рвоты

В Польше мужчину задержали за истязание падчерицы после ее попадания в больницу, сообщают Wiadomosci.

На этой неделе в отделение скорой помощи больницы в Гнезно была доставлена пятилетняя девочка. Ее забрали из квартиры, где на стенах были обнаружены следы крови и отпечатки детских ладоней. Как сообщается, отчим ребенка сам вызвал скорую. Перед этим он в очередной раз применил к падчерице физическое и психологическое насилие.

Врачи обнаружили на теле пациентки многочисленные синяки. Согласно выводам полиции, девочку избивали кулаками и бросали об стену. Домашний тиран якобы заставлял ее есть бумагу и поил водой, пока у пострадавшей не началась рвота.

Мать девочки, опасаясь своего партнера, ранее не сообщала о его жестокости. В настоящее время она находится в больнице вместе с дочерью. Также известно, что в семье есть еще один ребенок. Подозреваемый, 39-летний мужчина, задержан.

Ранее на Кубани мать и отчим год морили детей голодом и запирали их в погребе.