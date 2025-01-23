Реконструкцию усадьбы Татищева под Солнечногорском в Подмосковье завершат в 2026 году

Работы по реконструкции усадьбы знаменитого историка и философа Василия Татищева под Солнечногорском, которые власти Подмосковья проводят совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО), завершатся в 2026 году. Об этом на заседании попечительского совета общества заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона назвал проект по воссозданию исторической усадьбы выдающегося государственного деятеля одним из наиболее значимых для Подмосковья и РВИО.

Он отметил, что объект был когда-то практически в руинах, а сейчас преображается.

«Мы благоустроим территорию, там будет все красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, c семьей, для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей нашей страны. Сделаем удобную доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру», — заверил Андрей Воробьев.

Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский сообщил, что в 2023 году была отремонтирована прилегающая к усадьбе автодорога, проложена удобная и безопасная тропа к Рождественскому погосту, установлен памятник Татищеву, а рядом — всесезонная библиотека.

«В конце прошлого года тут открыта Аллея правителей России — скульптурная композиция Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей, которые руководили нашей страной за более чем тысячелетний период», — добавил Мединский.

Он выразил уверенность в том, что в восстановленную усадьбу будут приезжать и школьники, и туристы из разных регионов страны.

Мединский напомнил, что в 18 века усадьба была знаменита своими яблоневыми садам и рассказал, что сейчас на ее территории высадили 12 тыс. саженцев яблонь и груш.

«Надеемся, в скором времени удастся превратить это место в город-сад», — заявил председатель РВИО.

На территории усадьбы планирует также разместить детский образовательный центр, гостиничный и досуговый комплексы. А для обеспечения транспортной доступности — капитально отремонтировать региональную дорогу М-10 «Россия» — Болдино – Шахматово.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что сейчас также ведутся работы по благоустройству территории рядом с усадьбой Чернышевых в Лыткарине.